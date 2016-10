Stagione 2016, Marina Cala de’ Medici avanti tutta

Scritto da Redazione Marinas, News, Porti

FIRENZE – Il porto Turistico Marina Cala de’ Medici SpA apre la stagione 2016 con moltissime novità. Da un lato, infatti, verrà inaugurato ad aprile un ricco calendario di eventi in grado di soddisfare le esigenze di armatori e pubblico, dall’altro, allo scopo di creare un servizio sempre più puntuale e di qualità per i suoi Soci ed utenti, sono stati potenziati i servizi portuali già in essere e, allo stesso tempo, ne sono stati creati di nuovi.

Eventi

In merito agli eventi per la stagione 2016, è stato individuato e messo a punto un programma di appuntamenti in grado di coniugare le diverse esigenze di tutti i frequentatori del Marina. Gli eventi sono stati infatti suddivisi in due categorie: “Eventi a mare” e “Eventi a terra”.Il calendario di eventi si aprirà il 2 aprile e gli appuntamenti proseguiranno fino alla fine del mese di ottobre.

Fra gli eventi a mare, numerosi saranno quelli dedicati agli amanti della vela e organizzati in collaborazione con lo Yacht Club Cala de’ Medici. Fissata per il 1 maggio la partenza del “Campionato Primaverile YCCM”; si terranno, inoltre, manifestazioni veliche in collaborazione con la Marina Militare, la “Spring Fragrance” o “Rotta dei Profumi”, in collaborazione con l’Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella di Firenze, la “Mylius Cup”, in collaborazione con il cantiere navale Mylius che a Marina Cala de’ Medici sta creando un proprio un campo base, l’ormai famosa “Elbable”, il giro dell’Isola d’Elba in collaborazione con il Circolo della Vela di Marciana Marina, la “Rotta del Vino e dell’Olio 2016”, in cui rinomati Chef abbinati ad altrettanto rinomate cantine e oli, si sfideranno cucinando a bordo delle imbarcazioni mentre queste regatano.

Ma gli eventi dedicati al mare e alla vela non finiscono qui: in autunno si terrà, infatti, il “Campionato Autunnale YCCM” e la “Totano’s Cup”, regata fino all’Isola di Capraia, che l’anno scorso ha registrato la partecipazione record di ben 35 imbarcazioni.Gli eventi a mare, tuttavia, regaleranno anche qualche chicca agli appassionati di modellismo navale radiocomandato, con la due giorni di regate della classe IOM (International One Meter) organizzate in collaborazione con il Circolo Lega Navale di Siena e Valdelsa.

Fra gli eventi a mare si terranno anche un Open Day di esposizione e prova gommoni BWA, in collaborazione con Marina Yacht Sales, un Open Day Abayachting di esposizione barche nuove ed usate, in collaborazione con Race Nautica Marine e Sunrise Yacht & Energy Consulting, un Open Day Sailortex “Prova la vela”, in cui sarà possibile provare gratuitamente le imbarcazioni a vela della flotta Sailortex per una veleggiata di fronte al bellissimo litorale di Castiglioncello, due Open Day organizzati da Marina’s Service di presentazione di catamarani a vela e a motore Fountaine Pajot e di presentazione Hanse 315 e 345, nonché un evento Yamaha, in collaborazione con Lupimare, con esposizione di motori ed esposizione e prova moto d’acqua. In abbinamento all’evento Yamaha, inoltre, sarà presente uno stand del Robot per la pulizia dello scafo Keelcrab, con la possibilità di proporre la propria imbarcazione per una dimostrazione.

Gli eventi a terra organizzati da Marina Cala de’ Medici avranno inizio, invece, il 16 di aprile con un raduno di auto storiche in collaborazione col Club C.A.S.M. Venturina. A seguire si terranno in Porto prove auto e test drive, ma ci sarà spazio anche per gli amanti della cultura e dell’arte, con la Seconda Estemporanea di pittura targata Marina Cala de’ Medici, in collaborazione con la Galleria d’Arte In Villa del Borgo Cala de’ Medici, e la Fiera della piccola editoria, in collaborazione con la Libreria del Borgo Gaia Scienza.

Anche il Ristorante Volvèr ha in serbo diverse iniziative che delizieranno il palato anche dei più esigenti: dal mese di aprile, infatti, Volvèr inaugura la stagione con le cene di degustazione “Viaggi nel vino”, viaggi nell’enogastronomia; dal mese di giugno, ogni venerdì, aperitivo gourmet con Dj set dal tramonto con “Il venerdì del Porto”; sempre a giugno, “Riso e risate”, cena street food in piazza con l’ambasciatore del riso Gabriele Ferron e spettacolo di cabaret con Paolo Migone. Ancora a giugno sfilata di beneficenza, mentre ad agosto, concerto di “Hang pan” con il musicista Matteo Borghi.

Per gli amanti del cinema, infine, il ristorante Volvèr, in collaborazione con Marina Cala de’ Medici, propone ogni giovedì dal mese di luglio “Cinema Mare”, proiezioni di cortometraggi a cura dell’Associazione Fedic e incontri con gli autori.Potranno darsi appuntamento in Porto anche gli amanti del cosplay, con un evento dedicato alle tematiche del fumetto, del videogioco, dell’animazione, del travestimento e della musica e cultura giapponese.

Marina Cala de’ Medici ospiterà, inoltre, parte della manifestazione “Festa del Pesce”, uno degli appuntamenti più attesi del litorale nostrano per abitanti del posto e visitatori stranieri, che dal lungomare di Castiglioncello si snoderà fin dentro il Porto con stand del “Mercatino dell’Ingegno” e street food (ormai famosa la padella gigante per la frittura di pesce).

Al fine di vivacizzare l’area del Borgo Commerciale e, allo stesso tempo, rilanciare le attività che in esso operano, Marina Cala de’ Medici ha infine messo a disposizione un’area in cui verranno organizzati mercati dell’artigianato ed enogastronomici ricorrenti, aperti a chiunque sia amante dell’oggettistica handmade e del cibo di strada. Dal 18 giugno, infatti, si terranno ogni sabato fino al 3 settembre mercatini dell’artigianato e oggettistica di qualità a cura dell’Associazione Mercanti in Piazza.

Servizi

Marina Cala de’ Medici SpA punta all’eccellenza, ed eccellenza significa anche essere in grado di offrire la più ampia gamma di servizi ai propri Soci ed utenti, servizi non solo in grado di sopperire a 360 gradi alle loro esigenze, ma anche di aggiungere valore alla struttura portuale e ai suoi posti barca. È a questo scopo che nasce il Service Marina Cala de’ Medici, che consiste nella creazione di nuovi servizi portuali e nello sviluppo di quelli già esistenti, con l’identificazione di una figura professionale che funga da referente unico e che si faccia carico delle necessità degli armatori attraverso un sistema coordinato di assistenza.

Nella creazione del Service, Marina Cala de’ Medici ha pensato, innanzitutto, al tempo libero e agli impegni dei suoi Soci ed utenti, nell’intento di permettere ad ogni armatore di vivere la propria imbarcazione libero da pensieri e stress.

Fra i numerosi servizi proposti, il servizio di lavanderia, quello di coop drive, il servizio di trasferimento, pulizie interne ed esterne dell’imbarcazione, controllo cime e parabordi, servizio ormeggi, pulizia trappe, lavori subacquei, servizio di deposito e facchinaggio, manutenzione box (edile), assistenza elettrica e meccanica, manutenzione ordinaria, servizio di sollevamento, vendita motori fuori bordo, servizi assicurativi, scadenziario di bordo, servizio di veleria a bordo e altro ancora.

Ma i servizi proposti da Cala de’ Medici non finiscono qui. All’interno della struttura è presente, infatti, un’area wellness & fitness, costituita dalla palestra e centro benessere che permettono di tenersi in forma e di concedersi momenti di assoluto relax e cura del benessere del proprio corpo.Anche gli sportivi potranno dirsi soddisfatti, grazie alla prossima apertura di un’area dedicata alle attività sportive, in cui sarà possibile imparare e praticare la vela, il diving, il windsurf, il kytesurf e il sup.

Fra i servizi “tecnologici” di cui possono usufruire Soci ed utenti, infine, oltre all’applicazione per prenotare il proprio posto barca direttamente dal proprio Smartphone o Pc, scaricando l’applicazione ufficiale oppure accedendo al portale Marina Cala de’ Medici inaugurato la scorsa estate, una novità assoluta: per tutti i Soci del Marina, infatti, è stato attivo anche un portale web interno (collegato con il mainframe) destinato ai servizi a loro rivolti. Grazie a questo portale, al quale si può avere accesso recandosi nella sezione “Area riservata Soci” del sito del Marina, ogni Socio potrà visionare informazioni sulla propria situazione contabile, nonché segnalare problematiche di vario tipo inerenti il suo posto barca. Ogni singola lavorazione di ogni dipendente potrà così essere oggetto di valutazione e monitoraggio da parte dei 600 Soci di Marina Cala de’ Medici SpA.

Proposte commerciali

L’afflusso in Porto di utenti non stanziali nel corso della stagione estiva passata, nei mesi, cioè, da giugno a settembre, è stato notevole, superando le 1.000 unità ormeggiate. Per promuovere, tuttavia, questo trend positivo, Marina Cala de’ Medici ha messo a punto delle vantaggiosissime offerte per tutti coloro che desiderano approdare al Marina. Perle imbarcazioni in transito è possibile, infatti, usufruire di due pacchetti: il pacchetto 30 notti in alta stagione (da maggio a settembre) al prezzo giornaliero della bassa, e il pacchetto 20 notti in alta stagione al prezzo della media più due in regalo offerte da Marina Cala de’ Medici.

Leggi anche: