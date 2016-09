A PORTOPICCOLO SISTIANA L’IMPERDIBILE 2° EDIZIONE DELLA “PORTOPICCOLO YACHT RACE”

TRIESTE – Il 01 e 02 ottobre 2016, nella straordinaria cornice di Portopiccolo Sistiana, si terrà la 2° edizione del Portopiccolo Yacht Race. Non solo una regata tra le più attese e prestigiose dell’Alto Adriatico, grazie alla qualità e al numero di imbarcazioni partecipanti, ma anche l’occasione per vivere il lifestyle di una delle marine più glamour d’Italia.

La Portopiccolo Yacht Race ha già catturato l’attenzione di grandi armatori e si prepara a due giorni di competizione e adrenalina; il 01 ottobre la regata sarà dedicata agli scafi di lunghezza non inferiore ai 45 piedi, mentre il secondo giorno, il 02 ottobre, l’evento si unirà al Trofeo Bernetti, dove sono già attese oltre 150 imbarcazioni, senza limiti di dimensione.

Grazie ai 121 posti barca della marina, alla possibilità di accogliere i partecipanti e gli ospiti nelle residenze o all’Hotel Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo e al suo Yacht Club, Portopiccolo Sistiana offre un contesto unico ai partecipanti e agli amanti di queste competizioni.

L’ambiente intrigante, le piscine a sfioro che si confondono con il mare e il salotto bianco e teak del Beach Club, inoltre, saranno l’atmosfera perfetta per trascorrere anche divertenti momenti di svago durante l’evento!

Il Beach Club di Portopiccolo Sistiana è stato progettato in linea con la ricerca di qualità che è punto di forza di questa nuova meta in Italia, che rappresenta oggi un progetto di valorizzazione del territorio senza paragoni; Portopiccolo è il piacere di vivere in un borgo gioiello, in una dimensione ideale, sostenibile e dal comfort assolutamente contemporaneo, dove l’architettura e la tecnologia si sposano al servizio degli ospiti.

