Assomarinas: risolvere il contenzioso dei canoni demaniali

Scritto da Redazione Marinas, News, Porti

GENOVA – Da Assomarinas un appello affinché si risolva al più presto il contenzioso sui canoni demaniali. “Per mettere i porti turistici in condizione di competere sul mercato globale è diventato improcrastinabile risolvere al più presto il contenzioso sui canoni demaniali”, ha detto il presidente di Assomarinas Roberto Perocchio.

“La legge 296/2006 – ha osservato – stravolge l’impianto originario incrementando in misura rilevante (anche del 500%) e, tra l’altro, con riferimento ai rapporti già perfezionati, l’importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando un’impostazione adottata in precedenza dal legislatore innalzando il canone là dove erano stati realizzati maggiori investimenti. Per questo con Federturismo abbiamo ritenuto indispensabile ricorrere alla Corte costituzionale”.

Secondo Assomarinas e Federturismo, la disposizione, così come strutturata, determinerebbe l’eliminazione dei benefici connessi alle norme di semplificazione amministrativa e la paralisi degli investimenti già previsti per la riqualificazione, la ristrutturazione e la promozione delle marine turistiche. Per questo motivo hanno presentato nei giorni scorsi un emendamento alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati “affinché si intervenga per risolvere una situazione anomala ed inaccettabile che rischia di compromettere l’affidabilità dei rapporti tra Stato ed investitori privati”.

