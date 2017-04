Porto Lotti Superyachts Captains’ Day

Scritto da Redazione Marinas, News, Porti

LA SPEZIA – Sono 32 i Comandanti di superyacht che hanno preso parte, a Porto Lotti, al Captains’ Day, di mercoledì 5 aprile. Una giornata intensa di full immersion, nelle problematiche delle previsioni meteo-marine, sapientemente illustrate da Gianfranco Meggiorin e dal suo staff di Navimeteo.

Partner della giornata anche Telemar, che ha contribuito al collegamento satellitare con il mega yacht SOKAR, in navigazione nello Stretto di Messina, per la consegna “via etere” del “Porto Lotti Superyachts Captains’ Award” al suo Comandante Fabio Boccardi, introdotto ai presenti da Gino Battaglia, Presidente Italian Yacht Master.I comandanti hanno poi visitato la nuova darsena superyacht, da poco realizzata, destinata a unità fra i 60 e gli 80 metri di lunghezza, le cui caratteristiche sono state illustrate da Pier Mario Capurro, managing director e Carlo Agliardi, commercial advisor di Porto Lotti.

Oltre ai Comandanti, presenti molte personalità del settore, come lo staff al gran completo di Camper&Nicholsons, Bureau Veritas Italia, Berth for Yacht, DTY Yacht Transport, Penisola Petroleum Monaco, Sanlorenzo, per un totale di oltre 50 presenze.

Grande soddisfazione generale culminata in un momento conviviale, a metà giornata, sulla spettacolare terrazza del piano ristorante, a bordo piscina e vista mare, in occasione del lunch.

Foto: Greta Ferrari

