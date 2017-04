Marina Cala de’ Medici presente dall’11 al 14 maggio al Versilia Yachting Rendez-vous

ROSIGNANO – Il Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici è fra i primi Marina Toscani ad aderire al Versilia Yachting Rendez-vous, il nuovo appuntamento internazionale dedicato alla nautica dell’alto di gamma (www.versiliayachtingrendezvous.it) che si svolgerà dall’11 al 14 maggio intorno alle darsene di Viareggio. Organizzatori della kermesse, che nasce con l’intento di valorizzare le potenzialità dell’industria nautica d’eccellenza, Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, e Nautica Italiana, partner strategico.

Hanno dato il loro supporto il Comune di Viareggio e la Regione Toscana, enti che considerano l’evento espositivo cruciale per il territorio e in grado di valorizzare il meglio della produzione cantieristica di eccellenza.

A fianco alle imbarcazioni in acqua, il percorso espositivo si svilupperà in tre aree tematiche, dedicate a selezionati operatori legati alla grande nautica: “Tender&Toys” ospiterà produttori di tender tecnolgici e altre soluzioni “leisure” per i grandi yacht;; nel “Superyacht Marina” si presenteranno i porti turistici che offrono strutture e servizi di qualità espressamente dedicati alle unità di grandi dimensioni; “Superyacht Equipment and Component” riunirà in modo innovativo e inedito una selezione di produttori di accessori e componenti dedicati ai super yacht.

Protagonista la filiera della grande nautica, con oltre 60 marchi internazionali presenti. Fra questi, Marina Cala de’ Medici, proprio in virtù della qualità delle strutture e servizi espressamente dedicati anche alle unità di grandi dimensioni. «In quanto Marina Resort a 5 stelle, è per noi da subito stata imprescindibile la partecipazione con un nostro stand al salone – afferma Matteo Italo Ratti, AD e Direttore Portuale di Cala de’ Medici – come membro del Comitato di Presidenza di Nautica Italiana, che ha ideato e fortemente voluto questo evento, sono stato infatti fra i sostenitori di un salone toscano che riunisse gli operatori del made in Italy di eccellenza, essendo la Toscana in primis una location d’eccellenza».

Parte integrante del Versilia Yachting Rendez-vous saranno gli eventi, programmati sia all’interno che all’esterno della manifestazione, con l’obiettivo di contaminare il territorio. Ognuna delle quattro giornate svilupperà un tema dominante: il design (giovedì 11 maggio), l’eccellenza gastronomica (venerdì 12 maggio), l’arte (sabato 13 maggio) e la moda (domenica 14 maggio). Nella costruzione del programma degli eventi è coinvolta Fondazione Altagamma, che rappresenta l’alta industria culturale e creativa del Paese e a cui Nautica Italiana è affiliata.Questa prima edizione sarà visitabile dal giovedì al sabato dalle ore 11 alle ore 21,30 e domenica dalle ore 11 alle ore 18.

