Marina Cala de’ Medici hub di ricerca della comunicazione 2.0

ROSIGNANO – Il 5 maggio, a partire dalle ore 10.30, presso la sala “Mistral” del Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza e a tutti gli operatori del settore ricettivo dal titolo “Territorio e futuro: la riscoperta della narrazione”, sul tema del come adeguare le tecniche di narrazione per promuovere la bellezza del nostro territorio e rilanciare il turismo sfruttando i moderni mezzi di comunicazione e gli ambienti digitali che oramai fanno sempre più parte della nostra vita. Il Porto diventa così hub di ricerca della comunicazione 2.0 e punto di incontro per tutti quegli operatori del settore ricettivo interessati ad approcciarsi, o ad approfondire, l’utilizzo del marketing e del web marketing per promuovere le proprie attività.

«Cala de’ Medici, da sempre, punta ad essere una porta aperta sul territorio – commenta la Direzione Portuale – siamo felici di ospitare quest’incontro e speriamo in una folta partecipazione, dal momento che riteniamo che il sistema dell’accoglienza e le infrastrutture debbano per forza di cose “stare al passo coi tempi” per poter essere competitive. La Toscana, in generale, e la nostra costa e l’entroterra possiedono indubbiamente delle bellezze e potenzialità che pochi altri territori hanno la fortuna di possedere, ma non dobbiamo mai dimenticare l’importanza di comunicare in maniera efficace e attraverso i linguaggi e i canali giusti, quelli del futuro, ciò che abbiamo», conclude la Direzione.

Sono queste alcune delle tematiche che verranno trattate nel corso dell’incontro, in cui verrà, inoltre, presentato il libro di Emilio Casalini “Rifondata sulla bellezza”, recente riedizione cartacea del fortunato omonimo e-book. A dare il benvenuto ai partecipanti e ad aprire l’incontro sarà l’AD e Direttore Portuale del Cala de’ Medici Matteo Italo Ratti. Interverranno, oltre all’autore – fotogiornalista RAI, collaboratore di “Report” e del “Corsera”, vincitore, nel 2012, del premio giornalistico televisivo “Ilaria Alpi” con il reportage “Spazzatour” – Giuseppe Mondì, il più seguito fotografo su Instagram del momento, appassionato di temi legati al territorio, Sabrina Busato, Presidente delle Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, Stefania Pigoni, Food blogger toscana e membro del Direttivo Associazione Italiana Food Blogger, e Paolo Franchini, uno dei fondatori di “Outdoor Sports Festival”. Moderatore Marco Maltinti, pianista, fotografo, che da sempre per passione si occupa di web marketing e comunicazione e che, in questi ultimi anni, si è dedicato al marketing territoriale.

Questo, nelle intenzioni della Direzione Portuale, sarà soltanto il primo incontro in cui gli operatori del settore avranno l’opportunità di venire in contatto con aziende ed esperti di marketing 2.0. L’incontro è patrocinato, fra gli altri, da Confindustria Livorno e Massa Carrara.

Questo il programma dell’incontro nel dettaglio:10:30 Benvenuto – Apre l’incontro l’AD e Direttore Portuale di Marina Cala de’ Medici Matteo Italio Ratti; 10:45 Apertura del confronto“L‘accoglienza” come base per la valorizzazione di un territorio“Il prodotto turistico” tra storia, cultura, sport, colline e mare“La narrazione e la condivisione” come dobbiamo raccontare il nostro territorio? “Terrotorio, esperienza turistica e social network” quali strumenti usare e come; 12:30 Chiusura del confronto e saluti.

