Al porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici inaugurata la nuova self area

Scritto da Redazione Italia, Marinas, News, Porti

ROSIGNANO – Al Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici è stata appena inaugurata la nuova self area, ubicata al piano terra del Borgo Commerciale e aperta h24. Nella nuova self area, climatizzata, è presente un’area lavanderia, con lavatrice e asciugatrice, un’area attesa, un’area self service con distributori automatici di caffè e bevande calde, snack e bevande fredde, e prodotti di parafarmacia. Presente, inoltre, un banco caffè e piano di appoggio per la biancheria con sgabelli e una saletta break con tavolino e poltrone.

Con la nuova self area al Porto Cala de’ Medici fare il bucato sarà tutta un’altra storia. I Soci e utenti del Porto, infatti, potranno attendere che il loro bucato sia pronto in un ambiente bello e confortevole, dotato di tutti i comfort.

«L’allestimento della nuova self area rientra nel progetto del Porto turistico Marina Cala de’ Medici di essere il Porto dell’eccellenza, di offrire, cioè, sempre maggior servizi e sempre più di qualità – commenta Matteo Italo Ratti, Direttore e AD della struttura – In Porto, infatti, era già presente una lavanderia, ma si è voluto fare di più, creare uno spazio in grado di fornire un servizio h24, in cui Soci ed utenti possano sentirsi coccolati anche in un momento che abitualmente è avvertito più come una spiacevole incombenza che come un piacere».

«Adesso – conclude Ratti – chiunque arriverà via terra o con la propria imbarcazione a qualsiasi orario, potrà prendersi un caffè, comprare dell’acqua o procurarsi dei parafarmaci senza la necessità di dover uscire dal Porto».

Leggi anche: