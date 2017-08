“WoW” arriva a Rosignano

Scritto da Redazione Italia, Marinas, News, Porti

ROSIGNANO – Il progetto WoW-Wheels on Waves arriva a Rosignano. Dopo aver compiuto la traversata atlantica e percorso più di 6500 miglia dagli Stati Uniti fino alla Francia, giovedì 31 agosto il catamarano “Lo Spirito di Stella” farà tappa in Toscana nel lungo viaggio per la difesa dei diritti delle persone con disabilità a bordo del primo catamarano al mondo completamente accessibile progettato dal velista vicentino Andrea Stella, da diciassette anni sulla sedia a rotelle dopo essere stato ferito da un ladro durante un tentativo di furto. Venerdì 25 agosto “Lo Spirito di Stella” ha raggiunto l’Italia approdando al porto di La Spezia dopo quattro mesi di navigazione dagli Stati Uniti.

La barca ripartirà dalla città ligure con destinazione Rosignano, iniziando così la fase finale della sua missione: consegnare a Papa Francesco la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità che Andrea Stella all’inizio del viaggio ha preso in custodia a New York dal Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres.

Tante storie di vita e di coraggio si sono date il cambio a bordo de “Lo Spirito di Stella” dal 26 aprile scorso quando è iniziata da Miami il viaggio di “WoW” per lanciare il suo appello ad abbattere le barriere fisiche e mentali. A questo grande progetto hanno preso parte finora più di 50 persone di età, origine, culture e abilità differenti, una grande “famiglia inclusiva” con la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le proprie diversità. Nuovi protagonisti sono pronti a salire a bordo per l’ultima fase del viaggio che riprenderà la prossima settimana da Rosignano in rotta verso Roma.

Pochi giorni separano il team di “WoW” dall’incontro con Papa Francesco al quale Andrea Stella consegnerà l’importante documento per il rispetto nel mondo dei diritti delle persone con disabilità. L’udienza in Vaticano è fissata per mercoledì13 settembre, mentre la barca sarà già ripartita verso le prossime tappe del viaggio: Napoli, Messina, Crotone (è stata aggiunta una tappa tecnica in Calabria per premettere ad un membro dell’equipaggio con disabilità di navigare da Messina fino a Crotone), Rimini e, infine, Trieste per partecipare l’8 ottobre alla Barcolana 2017. Durante l’udienza con il Santo Padre i membri del progetto “WoW” saranno insigniti del titolo di “Ambasciatori della pace nel mondo”. Il viaggio di “WoW” si concluderà con l’arrivo a Venezia previsto per il 15 ottobre.

“La barca sta per arrivare in Italia – commenta Andrea Stella – e sono doppiamente felice: arriveremo a La Spezia ospitati dalla Sezione Velica della Marina Militare da dove nel 2010 partimmo per la nostra seconda traversata oceanica. Era dicembre, ricordo la neve sulla coperta! Sette anni dopo rientriamo nella città ligure per questa importante missione da compiere. Sono molto emozionato per l’incontro con Papa Francesco che ci attende il 13 settembre dopo quattro mesi di navigazione. Tante persone hanno partecipato a questo viaggio e stanno ancora navigando per dar luce ai diritti delle persone con disabilità e far sì che le nostre società siano sempre più attente e rispettose dei diritti di tutti”.

