Rete FVG Marinas Network: la sicurezza è una priorità

LIGNANO – Sette Marina membri della Rete FVG Marinas sono stati recentemente impegnati nell’annuale esercitazione sulla gestione delle emergenze, ospitata quest’anno presso Marina Punta Faro Resort a Lignano.

La simulazione collettiva antincendio ha coinvolto circa 50 dipendenti dei Marina, che grazie al supporto operativo del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Lignano, della S.O.G.IT. (Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia) di Lignano e della Capitaneria di Porto, hanno potuto testare competenze e reazioni in caso di emergenza.

Oltre a Marina Punta Faro Resort che ospitava l’evento, erano presenti anche i Responsabili e dipendenti di Porto Turistico Marina Uno Resort, Marina Resort Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Marina Stella Resort ePortomaran.

La giornata si è aperta con gli interventi del consulente sulla sicurezza Ing.Brunetto Filigoi, del Comandante della Capitaneria di Porto di Lignano Raimondo Porcelli, del Sig. Monticoli, responsabile dei volontari del distaccamento Vigili del Fuoco di Lignano e di Graziella Kainich, responsabile della S.O.G.IT.

Al termine degli interventi, forze dell’ordine, volontari e partecipanti si sono spostati lungo le banchine di Marina Punta Faro Resort per l’esercitazione pratica.

Grande spazio è stato dato alla gestione di diverse emergenze che si possono presentare in un Marina, con il coinvolgimento diretto del personale dipendente che potrebbe trovarsi ad operare in situazioni impreviste.

Attraverso fumogeni arancioni, è stato simulato l’incendio di un’imbarcazione, con coinvolgimento di feriti e successiva bonifica ambientale dell’area.

Il personale dipendente dei Marina è stato sollecitato ad allontanare la barca in questione dalle altre, a prestare il primo soccorso al ferito e ad allertare i soccorsi esterni.

“Si tratta di un’esercitazione importante che ormai da 10 anni i Marina di Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima, Palazzolo dello Stella e Marano organizzano a rotazione nei porti turistici del comprensorio nautico più grande d’Europa e che ci auguriamo sarà estesa nel prossimo futuro anche ai Marina delle altre aree della Rete.” Dichiara Giorgio Ardito, Presidente del Consorzio Marine Lignano e Amministratore della Rete FVG Marinas per l’area di Lignano, Aprilia e fiume Stella.

“Grazie all’importante contributo dato dalla Capitaneria di Porto di Lignano Sabbiadoro, dai Vigili del Fuoco e dalla S.O.G.IT.” continua Ardito “è stato possibile simulare un incendio su un’imbarcazione e il soccorso ad un ferito. Esercitazioni di questo tipo rappresentano un’importante crescita professionale per titolari e collaboratori di porti turistici e l’ottima riuscita del test conferma la preparazione del nostro personale a garanzia della sicurezza dei diportisti. Per il 2018 l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente le procedure di intervento, anche attraverso un’esercitazione senza preavviso.”

