Confindustria, nuova sede della Delegazione di Rosignano–Cecina presso il Porto Marina Cala de’ Medici

ROSIGNANO – La delegazione di Rosignano – Cecina avrà una nuova sede presso la torre direzionale del Porto Marina Cala de’ Medici.“Sosteniamo da sempre la centralità dell’impresa per lo sviluppo del territorio.” – dichiara Alberto Ricci, presidente di Confindustria LI MS – “Il comprensorio di Rosignano-Cecina rappresenta un asset strategico per lo sviluppo economico di tutta la provincia. Questa nuova sede sarà luogo di incontro e confronto per gli imprenditori del territorio, che assicurerà un maggiore consolidamento per la rappresentanza a livello locale e regionale”.

Il sistema delle nostre aziende del comprensorio occupa nel complesso circa 2200 addetti, con realtà produttive che spaziano dalla chimica, all’informatica e numerose sono le imprese che operano nella cantieristica e nella nautica. Il funzionario referente del comprensorio di Rosignano-Cecina è Emanuele Bravin, responsabile anche della Delegazione di Piombino- Val di Cornia-Elba.

Continua il presidente Ricci: “Ringrazio in maniera particolare il Collega Matteo Italo Ratti, ad e direttore di Marina Cala de’ Medici e nostro presidente della sezione Nautica e Cantieristica, per la disponibilità e lo spirito di appartenenza per aver messo gentilmente a disposizione i locali del Porto per le attività della nostra Associazione”.“Per il porto è un onore ospitare la delegazione di Confindustria presso la nostra infrastruttura. Da sempre il porto ha cercato e sta cercando di aprirsi a quel territorio che apprezza il grande sforzo imprenditoriale e gestionale profuso al fine di far diventare il Cala de’ Medici un crocevia di un turismo di terra e di mare”, conclude Matteo Italo Ratti.

