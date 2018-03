“BAIA E PORTO DI BRINDISI” UNA PRIMA IN ASSOLUTO PER L’OPERA DI HACKERT IN CITTÀ

Scritto da Redazione Eventi, News, Porti

“BAIA E PORTO DI BRINDISI”

UNA PRIMA IN ASSOLUTO PER L’OPERA DI HACKERT IN CITTÀ

“Brindisi: porto d’Oriente” è il titolo della mostra che, nell’ambito del progetto S.A.C. “La Via Traiana”, verrà inaugurata domani, martedì 20 marzo, alle ore 18.30, presso Palazzo Granafei – Nervegna a Brindisi.

La mostra, organizzata dal CETMA in collaborazione con Sistema Museo, rientra nell’azione del SAC “La Via Traiana” (promossa dai Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Ostuni e San Vito dei Normanni, insieme al Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo e alla Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto) e punta ad approfondire lo stretto rapporto tra Brindisi e il mare attraverso l’esposizione dell’opera pittorica del vedutista prussiano Jakob Philipp Hackert, custodita nella Pinacoteca della Reggia di Caserta.

La tela, che sarà esposta per la prima volta in assoluto a Brindisi, rappresenta una veduta del porto, realizzata nella seconda metà del ‘700 su incarico del re Ferdinando IV di Borbone.

La mostra e le attività correlate sono completamente gratuite e fruibili sino al 30 giugno 2018 (dal lunedì alla domenica 9,00-13,00/15,30-20,30 – chiusura giovedì).

L’opera principale, Baia e Porto di Brindisi, rientra in un percorso di visita che mira a ricostruire la storia della città attraverso alcune vedute settecentesche del porto, cortesemente concesse dalla Biblioteca Pubblica Arcivescovile Annibale De Leo di Brindisi.

Per la prima volta in assoluto sarà presentata al pubblico una tela dipinta dal vedutista settecentesco Luigi Mayer, concessa per l’occasione da una collezionista privato e accuratamente descritta da Clara Gelao, direttrice della Pinacoteca di Bari.

L’apparato illustrativo della mostra è arricchito da un’App, realizzata dal CETMA in Augmented Reality, scaricabile sul proprio dispositivo tramite gli store Google Play ed App Store, con la quale il visitatore potrà interagire con l’opera e acquisire ulteriori informazioni sul quadro e altre opere dello stesso autore. Sistema Museo svolgerà inoltre servizi di visita guidata e laboratori didattici rivolti ad ogni target di utenza.

Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno il Sindaco del Comune di Ostuni – ente capofila del progetto SAC “La Via Traiana” – , Gianfranco Coppola, il Commissario Straordinario del Comune di Brindisi, Santi Giuffrè, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, il Direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, la Direttrice della Pinacoteca di Bari, Clara Gelao, la Direttrice della Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, Katiuscia Di Rocco, il responsabile dell’Area Virtual, Augmented Reality & Multimedia del CETMA Italo Spada, Candida Bitetto della Profin Service e Simone Mirto di Sistema Museo.

Per la realizzazione della mostra si ringraziano: la Reggia di Caserta, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Comune di Brindisi, la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “Annibale De Leo”, l’Associazione OPS (Operatori Portuali Salentini) di Brindisi, gli operatori della BMS e la società Eliconarte che hanno offerto il loro contributo per la buona riuscita dell’iniziativa.

Brindisi, 19 marzo 2018

Info e prenotazioni attività:

Call center Sistema Museo

Numero Verde 800 -961993

dal lunedì alla domenica 9-18 (festivi esclusi)

Per chiamate da cellulare 0744 422848

info@laviatraiana.it – www.laviatraiana.it

Leggi anche: