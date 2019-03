Porto di Ancona: inizio demolizione meccanica silos darsena Marche

Ancona

Ancona-Inizierà domani la demolizione meccanica dei silos che si trovano nell’area demaniale in concessione a Silos Granari della Sicilia srl. L’avvio della demolizione meccanica potrebbe subire uno spostamento temporale nel caso di diverse esigenze del cantiere. Nei giorni scorsi, nel cantiere sono state realizzate le operazioni di preparazione alla demolizione.

I lavori per l’abbattimento dei 34 silos in concessione a Silos Granari, come indicato nell’ordinanza dell’Autorità di sistema portuale dello scorso 19 marzo, sono previsti fino al 20 giugno 2019. Il cronoprogramma potrebbe subire delle variazioni a seconda delle esigenze del cantiere. Se le attività di demolizione non dovessero essere completate entro questa data, dovranno essere sospese nel periodo estivo, quello a massimo flusso di traffico traghetti nello scalo, per poter riprendere dal 9 settembre 2019.

