M5S: “Grazie al Governo del Cambiamento finanziati interventi importanti per rilanciare l’economia del Sud”

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

“Il Governo del Cambiamento ancora una volta realizza interventi importanti per il Sud Italia, che serviranno per rilanciare l’economia e per bonifiche, asili, sicurezza delle strade, filiera agricola e ricerca”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Puglia commentando lo stanziamento di 300 milioni per le Zes nel prossimo triennio, contenuto nel DL Crescita, e i 540 milioni di euro finanziati nella riunione del CIPE ieri a palazzo Chigi, attraverso il Fondo di sviluppo e coesione, di cui il Ministro per il Sud Barbara Lezzi presiede la Cabina di regia.

“In Puglia sono stati stanziati – continuano i pentastellati – 10 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali che daranno una boccata d’ossigeno agli enti locali spesso in difficoltà. 3 milioni di euro sono stati assegnati alla Città Metropolitana di Bari per la costruzione di nuovi asili nido. 100 milioni vanno alle Regioni del Sud per i contratti di filiera e di distretto e serviranno a finanziare nuove proposte di progetti nel settore agroalimentare e delle agroenergie, mentre 80 milioni sono destinati ai comuni con meno di 2mila abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole.

I 300 milioni per le Zes vanno ad aggiungersi ai 250 milioni già contenuti nel fondo per le Zes e stanziati per le agevolazioni sul credito di imposta. Ora auspichiamo che la Regione Puglia sappia cogliere queste opportunità e non resti immobile come spesso accade. Si tratta di misure che avranno notevoli ricadute su tutto il territorio, per cui ringraziamo tutto il Governo e in particolare il Ministro per il Sud Barbara Lezzi”.

