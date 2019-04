SRM speaker a Docks the Future

Trieste -“Envisioning the Port of the Future: the 2030 horizon” è il titolo di Docks the Future Mid Term Conference. L’evento si è tenuto il 4 aprile 2019 a Trieste, dove è intervenuto Alessandro Panaro, Responsabile del Dipartimento di Economia Marittima e Mediterranea di SRM.

L’evento ha un duplice obiettivo: da un lato quello di comunicare i primi risultati del progetto e, dall’altro, quello di validare i concetti, i temi e i target definiti nel clustering del progetto e delle attività di interesse per la definizione del Porto del Futuro.

