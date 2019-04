La Blue Economy tra opportunità e sostenibilità

Salerno-Il D.Lgs.171/2005 e s.m.i. ha istituito la “GIORNATA DEL MARE” da tenere l’11 aprile di ogni anno “allo scopo di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico” e quale momento di riflessione generale tra opportunità e criticità nel complesso e multidisciplinare settore marittimo.

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della GIORNATA DEL MARE 2019 l’International Propeller Club Port of Salerno, l’ATENA, con i patrocini dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, dell’Ordine degli Architetti di Salerno propongono un’analisi delle opportunità offerte dalla blue economy da coniugarsi con l’utilizzo sostenibile del mare e con il miglioramento continuo delle interazioni urbanistiche.

Questo è il programma sei lavori

Giovedi 11 aprile 2019, ore 11,00 Presentazione evento presso l’Istituto Tecnico Nautico Giovanni XXIII – Via Moscati, 4 Salerno

Venerdì 12 aprile 2019 ore 15,00 Convegno “La Blue economy tra opportunità e sostenibilità”

Ore 15.00 Saluti istituzionali

Dott. Renato DENTONI LITTA, Direttore Archivio di Stato di Salerno

Ing. Alberto MOROSO, Presidente nazionale dell’Associazione di Tecnica Navale

Rappresentante Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Rappresentante Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno

C.V. (CP) Giuseppe MENNA, Capo Compartimento Marittimo e Comandante Porto Salerno

Ore 15.30 Interventi

Dott. Fabrizio ANTONIOLI, Direttore di Ricerca ENEA

L’innalzamento del livello del Mar Mediterraneo: problemi e soluzioni

Prof. Massimo CLEMENTE, Dirigente di Ricerca CNR IRISS

Prospettive urbanistiche per città portuali e coste in relazione ai futuri trasporti marittimi

Dott. Luigi MERLO, Presidente Federlogistica Conftrasporti

Prospettive della logistica mediterranea e relative ricadute per l’Italia

Prof. Pietro SPIRITO, Presidente Autorità di Sistema Portuale Tirreno centrale

Il ruolo delle Autorità di Sistema Portuali e relativi coordinamenti

Dott. Alessandro MAZZETTI, Storico navalista

L’Italia e la rotta artica

Ore 17.15 Coffe break

Ore 17,30 Interventi

Ing. Fabio FARAONE, Capo Servizio Tecnico Navale Sicurezza Ambiente Confitarma

Sostenibilità ed esigenze portuali delle navi di domani

Ing. Attilio TOLOMEO, Coordinatore Commissione Marittima Ordine Ingegneri Salerno

La nautica da diporto tra opportunità e criticità

Dott. Gilberto FERRARI, Direttore Federcoopesca

Esigenze tecnico-legali per il rilancio sostenibile della pesca italiana

Avv. Alfonso MIGNONE, Presidente International Propeller Club di Salerno

Il disegno di legge sul Ministero del Mare

ore 19.15 Conclusioni

Moderatore: Ing. Attilio TOLOMEO

