SEATRADE 2019: anche quest’anno i porti dell’Adriatico meridionale si presentano alla più importante fiera mondiale del settore crocieristico.

Eventi, Internazionale, Italia, News, Porti

Per il secondo anno consecutivo l’AdSP MAM propone i porti del proprio sistema a stakeholders, compagnie, tour operator e stampa internazionale nel corso del Seatrade Cruise Global, il più importante evento del settore crocieristico che si svolge da oggi e sino a giorno 11 aprile presso il Miami Beach Convention Center, in Florida.

L’Ente portuale, col coordinamento di Assoporti (Associazione dei porti italiani) ed ENIT (Ente nazionale italiano per il turismo) e forte della preziosa sinergia intessuta con Pugliapromozione ha deciso di consolidare la propria presenza alla fiera, visti gli importanti risultati ottenuti nelle passate edizioni sotto l’aspetto della valorizzazione dell’immagine, della pubblicizzazione dei servizi portuali e la promozione dell’offerta turistica del territorio servito dagli scali dell’AdSP MAM.

“Il Seatrade è un appuntamento imprescindibile per la promozione dei servizi legati alla crocieristica- commenta il presidente dell’AdSP MAM Ugo Patroni Griffi. Abbiamo organizzato incontri B2B, iniziative, ed eventi con l’obiettivo di far conoscere a stampa di settore, armatori, tour operator e compagnie i nuovi spazi, le nuove aree e i nuovi servizi crocieristici di cui abbiamo dotato il network dei nostri porti- Rispetto allo scorso anno, abbiamo ulteriormente implementato le dotazioni infrastrutturali, tecnologiche, operative e di accoglienza negli scali dell’Adriatico meridionale. Una serie di servizi – conclude il Presidente- che rende la nostra offerta maggiormente appetibile e competitiva sul mercato internazionale.”

Nell’ambito della campionaria, mercoledì 10 aprile alle 12.00, l’AdSP MAM in collaborazione con Assoporti, Puglia Promozione, ENIT e Regione Puglia ha organizzato l’evento “The Region of Puglia. Discover the countless treasures of this Italian premium cruise destination. (La Puglia. Scopri gli innumerevoli tesori di questa eccezionale destinazione crocieristica)

I numeri dell’edizione 2019 del Seatrade raccontano di oltre 11.000 partecipanti, 70 compagnie, 700 espositori 130 nazioni rappresentate.

