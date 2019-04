Genova entra nella selezione delle città marittime mondiali

Pubblicata da Dnv-Gl (la più grande società di classifica e certificazione del mondo) nell’individuare “The leading Maritime Capital of the World”, titolo dello studio uscito in questi giorni, che ha cadenza biennale

Nel 2017 erano stati selezionati solo 30 città da cui estrapolare le 15 capitali mondiali dello shipping mentre quest’anno sono state selezionate tutte le città marittime del mondo, restringendo poi l’obiettivo su 50, da cui poi estrarre, in base a criteri oggettivi e soggettivi di 200 esperti mondiali, la Top 15.

Genova (il porto, più il raggio dei 200 chilometri intorno: quindi banchine da Savona a Livorno, logistica dell’Italia nord-occidentale) risulta così 34esima, unica città italiana, sotto Glasgow ma appena sopra Pechino (sede delle maggiori banche che erogano ancora credito allo shipping), Marsiglia, Limassol, Manila o San Pietroburgo.

