Il Porto di Taranto al Seatrade Cruise Global 2019

Scritto da Redazione Internazionale, Italia, News, Porti

Si è conclusa la fiera Seatrade Cruise Global, la più prestigiosa piattaforma di incontro tra domanda e offerta nell’industria crocieristica, ospitata annualmente a Miami e frequentata dai maggiori operatori del settore a livello internazionale. Alla fiera hanno partecipato più di 700 espositori e 70 compagnie di navigazione. L’AdSP del Mar Ionio è stata presente anche quest’anno, aderendo alla collettiva coordinata da Assoporti.

“La partecipazione si è rivelata proficua ancor più delle scorse edizioni poiché lo scalo inizia ad assumere gradualmente una propria dignità ed autonoma collocazione, quale up-and-coming destination nel panorama del traffico crocieristico internazionale, suscitando interesse negli operatori del settore e curiosità in quanti sono alla ricerca di una destinazione nuova pur sempre nei limiti di un target medio-alto.

La promozione di Taranto come destinazione crocieristica è stata anche sostenuta grazie al supporto istituzionale da parte di Puglia Promozione, che ha curato in particolare la realizzazione del nuovo video promozionale dei porti pugliesi.

“Essere presenti anche nel 2019 – dichiara il Presidente Sergio Prete – ci ha consentito di illustrare lo scalo e le sue potenzialità alle compagnie che ancora non conoscevano Taranto come destinazione e, allo stesso tempo, presentare un portafoglio di escursioni e attrazioni arricchito agli operatori che già lavorano con noi e con cui siamo costantemente in contatto. Il confronto con i key players del settore presenti è stato utile a orientare la nostra strategia promozionale per perfezionare il posizionamento del porto di Taranto nel mercato delle crociere”.

