Lanciata iniziativa che coinvolge la portualità italiana

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Porti

Le AdSP protagoniste di Italian Port Days 2019

Roma – Le autorità di sistema portuale hanno lanciato un’iniziativa comune di collegamento con i territori circostanti nello stesso periodo, adottando un unico logo e slogan. Si tratta di eventi, incontri e visite presso le strutture portuali volte ad informare coloro che vivono intorno ai porti, con l’obiettivo di avvicinare le popolazioni alla vita e cultura portuale.

L’idea ha riscosso un’adesione molto numerosa come si evince dal programma in bozza allegato, che indica i giorni nel corso dei quali i porti saranno aperti al territorio. E’ stato anche adottato un logo e uno slogan (in fase di registrazione) che sarà utilizzato per gli eventi. Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, inoltre, ha dato il proprio sostegno morale valutando positivamente l’intento dell’iniziativa.

Si pensa già di presentare il progetto come “Autorità di Sistema Portuale Italiane” al prossimo concorso promosso dall’Organizzazione Europea dei Porti (ESPO) in tema di rapporto porto-città. E sarà proprio nel giorno prima dell’avvio dei lavori della Conferenza di ESPO, che si terrà per la prima volta in Italia nel porto di Livorno il 23 e 24 maggio prossimi, che Assoporti terrà un incontro di chiusura di quest’iniziativa.

Per il lancio dei lavori di Italian Port Days, Assoporti, nella persona del Suo Presidente, Daniele Rossi, terrà una Conferenza Stampa il prossimo 6 maggio, alle ore 12.30, presso gli uffici della scrivente, alla quale saremo lieti di accoglierVi.

