Anche i Ports of Genoa aderiscono all’iniziativa Italian Port Days promossa da Assoporti

In occasione dello European Maritime Day (EMD), l’evento annuale dell’Unione Europea che ogni anno riunisce le categorie della comunità dello shipping per una due giorni di confronti, incontri e discussioni riguardanti il mondo marittimo, le Autorità di Sistema Portuale hanno lanciato un’iniziativa comune tramite l’associazione Assoporti





Nella settimana dal 15 al 20 maggio 2019 le AdSP italiane organizzeranno in maniera coordinata eventi, incontri e visite presso le strutture portuali volte ad informare coloro che vivono intorno ai porti, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla vita e alla cultura portuale.

Per l’occasione è stato creato un brand comune, ‘Italian Port Days’, ed è in corso di preparazione un programma riassuntivo di tutte le iniziative che interesseranno i porti italiani nella terza settimana di maggio.

L’adesione è stata massima e anche i Ports of Genoa parteciperanno all’evento sostenuto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Assoporti, inoltre, presenterà il progetto “Italian Port Days” al prossimo ESPO AWARD, promosso dall’Organizzazione Europea dei Porti (ESPO), la cui assemblea generale si terrà per la prima volta in Italia (Livorno 23 -24 maggio). Tema scelto per gli awards di quest’anno: “Transparency and the role of social media in reaching out to local community”.

La presentazione ufficiale dell’ iniziativa avverrà il prossimo 6 maggio a Roma presso la sede di Assoporti alla presenza del Presidente Daniele Rossi.

