Italian Port Days, Venice Open Port Day

Si sono aperte le iscrizioni alle iniziative previste per l’OPEN PORT DAY del prossimo 18 maggio, annunciato a Roma da Assoporti lo scorso 6 maggio

In occasione delle giornate nazionali dedicate ai porti italiani, indette da Assoporti e riunite sotto il tetto dell’iniziativa “Italian Port Days – “Opening Port Life and Culture to people” (che avrà luogo dal 15 al 20 maggio), il Porto di Venezia organizzerà numerosi e diversi eventi aperti ai cittadini, tra cui un’intera mattinata di apertura del waterfront storico di Santa Marta.

Sabato 18 maggio il waterfront sarà infatti aperto a tutti ed ospiterà numerose attività coordinate dall’Autorità di Sistema Portuale con la collaborazione di: Consorzio Formazione Logistica Intermodale (CFLI), ITS Marco Polo, Venice Maritime School (VeMarS), Capitaneria di Porto di Venezia, Rimorchiatori Riuniti Panfido, Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia, Corporazione Piloti Estuario Veneto, Venezia Terminal Passeggeri (VTP), Portabagagli del Porto di Venezia, Scuola Italiana Cani da Salvataggio – Sezione del Veneto.

I partecipanti avranno l’occasione di conoscere da vicino alcune delle principali realtà operanti in Porto, dalle istituzioni agli istituti di formazione logistica, incontrandone i rappresentanti per momenti formativi e di dialogo. Saranno inoltre visitabili i mezzi nautici di Capitaneria di Porto, Rimorchiatori, Ormeggiatori e Piloti, alla presenza del personale che ne illustrerà le caratteristiche e il funzionamento. Ad accompagnare le attività, verranno organizzate delle dimostrazioni di salvataggio in mare da parte della Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Cani da Salvataggio.

Tutte le attività del 18 maggio saranno accessibili esclusivamente su prenotazione tramite il sito www.eventbrite.com ai seguenti link:



https://www.port.venice.it/it/italian-port-days-venice-open-port-day.html

Venice Open Port Day – Tour guidato in barca al Porto di Venezia

Venice Open Port Day – Presentazione offerta formativa in area logistico-portuale

Venice Open Port Day – Presentazione delle attività Istituzionali della Guardia Costiera

Venice Open Port Day – Visita della Motovedetta CP 287

Venice Open Port Day – Visita del Rimorchiatore CMV

Venice Open Port Day – Visita di un’imbarcazione del Gruppo Ormeggiatori

Venice Open Port Day – Visita al simulatore navale

