Imprese: sostegno a chi lavora per un Fvg più innovativo e attrattivo

Scritto da Redazione Authority, Italia, News, Porti

Inaugurata la 4. edizione di Design Zone a Portopiccolo

Duino Aurisina (Ts)- La Regione Friuli Venezia Giulia per la prima volta è a fianco degli organizzatori di quest’iniziativa, perché gli imprenditori vanno sostenuti e l’Amministrazione deve sempre essere vicina alle aziende che investono e creano occupazione.

Questo il concetto espresso oggi a Portopiccolo (Duino aurisna, Trieste) dalla Regione, rappresentata dall’assessore ad Attività produttive e Turismo, in occasione dell’inaugurazione della quarta edizione di Design Zone, festival del design contemporaneo che si terrà per due settimane nello spazio di Portopiccolo: 8.300 mq di spazi di allestimento tra aree indoor e outdoor, show cooking, sfilate di moda, test drive e uscite in barca. Il tutto finalizzato alla ricerca di nuove tendenze e delle novità per abitare gli spazi all’insegna dell’Italian Style.

Come è stato sottolineato dalla Regione, l’appoggio della all’iniziativa va visto come una sorta di gemellaggio tra le istituzioni del fare e gli imprenditori del fare che, collaborando e lavorando unitariamente, possono conseguire un importante obiettivo programmatico dell’Amministrazione: quello di far diventare nei prossimi anni il Friuli Venezia Giulia un polo d’attrazione per imprese e investimenti internazionali.

Nello specifico, sull’evento organizzato a Portopiccolo la Regione ha rimarcato come Design Zone ha il merito di portare dei brand di alta qualità che si innestano perfettamente nella suggestione della bellezza del paesaggio creato nella baia di Sistiana. ARC/GG/fc

