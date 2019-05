Al via la prima edizione di TARANTO PORT DAYS 2019

Taranto-L’Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ha inteso aderire all’iniziativa Italian Port Days 2019 promossa dall’Associazione dei Porti Italiani, Assoporti, al fine di condividere, con le altre AdSP nazionali, un’attività di promozione congiunta e coordinata caratterizzata dallo slogan “opening port life and culture to people”.

Tale iniziativa riconosce nella cultura del mare il valore identitario grazie al quale la città portuale di Taranto sarà coinvolta in un processo di (ri)costruzione di legami e relazioni al fine di consolidare il binomio porto e città.

L’iniziativa è in linea con l’asse “Porto e Territorio” del Piano Operativo Triennale (POT) 2017-2019 dell’Ente, documento programmatico che, nel definire le attività volte alla realizzazione della Vision del Porto di Taranto, pone le basi per il raggiungimento di una nuova stagione di innovazione, competitività e rilancio del territorio.

L’evento “TARANTO PORT DAYS 2019”, organizzato dall’International Propeller Clubs Port of Taras e con il patrocinio del Comune di Taranto, avrà luogo dal 17 al 20 maggio, quattro giorni di workshop, visite e laboratori , giornate speciali durante le quali si abbattono i confini tra la Città ed il suo Porto ed i Cittadini possono riconnettersi alla principale risorsa del capoluogo jonico: il Porto, il Mare.

Per la presentazione dell’iniziativa, il Presidente Sergio Prete dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Presidente Michele Conte del The International Propeller Club Port of Taras, terranno una Conferenza Stampa domani 14 maggio, alle ore 11:30 presso gli uffici dell’AdSP del Mar Ionio.

Tutte le attività saranno gratuite e aperte alla cittadinanza previa iscrizione al seguente indirizzo email: tarantoportdays@libero.it

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sugli eventi sono attive le pagine Facebook, Twitter e Istagram del @PortodiTaranto e @propepellercluboftaras .

Il programma

