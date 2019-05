Nei porti di Pescara e Ortona l’Italian Port Days dal 20 al 22 maggio

Avvicinare le comunità che vivono intorno ai porti alla vita e alla cultura portuale per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. Nasce con questa filosofia la prima edizione della manifestazione nazionale Italian Port Days, che si svolge dal 15 al 22 maggio e che coinvolge tutte le Autorità di sistema portuali.

Porto di Pescara

Nel porto di Pescara, le giornate dedicate sono quelle di lunedì 20 maggio e martedì 21 maggio e sono promosse dalla Capitaneria di porto, Direzione marittima di Pescara e il 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera. E’ stata coinvolta anche l’associazione “Sail for children” che da anni collabora con le istituzioni locali per portare nelle scuole progetti dedicati alla legalità e per far conoscere alle nuove generazioni le forze armate e le competenze sul territorio.

Nelle due giornate, rivolte in particolare agli studenti, si sottolineeranno i compiti istituzionali della Guardia Costiera, impegnata quotidianamente nella ricerca e soccorso, nella tutela della sicurezza della navigazione, nella difesa dell’ambiente, nella tutela del patrimonio ittico e dell’habitat marino e costiero, nonché in tutto ciò che riguarda gli usi civili e produttivi del mare.

I ragazzi, circa 150 delle scuole della provincia, saranno accolti nella sede della Capitaneria di porto di Pescara per un briefing introduttivo, verrà fatta visitare loro la Sala Operativa, da cui vengono gestite tutte le operazioni di soccorso e di monitoraggio ambientale. La visita proseguirà al Porto turistico dove sono ormeggiate le motovedette e dove gli studenti potranno vedere da vicino le unità navali guidati dal personale imbarcato che ogni giorno operano in mare.

Ai giovani sarà fatto visitare il 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera dove potranno scoprire la base aerea ed i velivoli ospitati, l’aereo ATR 42 e l’elicottero AW 139, sempre accompagnati dal personale militare che fornirà dettagli sulle operazioni e sui compiti affidati alla componente aereonavale del Corpo.

Porto di Ortona

Nel porto di Ortona, la giornata dell’Italian Port Days si svolgerà mercoledì 22 maggio e avrà quali attori principali la Capitaneria di porto di Ortona e l’Istituto nautico “Acciaiuoli-Einaudi”. I temi approfonditi nell’incontro con gli studenti saranno quelli del trasporto sostenibile e dello sviluppo turistico a partire dall’economia del mare.

“Questa manifestazione rappresenta un’altra grande opportunità per aprirsi, come sistema portuale, al territorio circostante – afferma Rodolfo Giampieri, presidente Autorità di sistema portuale -, per valorizzare il rapporto fra i porti di Pescara e Ortona e la comunità locale, favorendo l’incontro con le persone che lavorano nello scalo per scoprire quali sono le tipologie delle attività che lo caratterizzano. Un’iniziativa che rafforza ancora di più la collaborazione istituzionale e la sinergia fra l’Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto di Pescara che ringraziamo per il prezioso supporto nell’organizzare insieme questa iniziativa”.

“La sinergia messa in campo per queste giornate organizzate da Assoporti, finalizzate a far conoscere il mare, i porti e coloro che vi lavorano – riferisce il Capitano di Vascello Donato De Carolis, Direttore Marittimo di Pescara -, rappresenta un’occasione importante per approfondire il valore di un bene imprescindibile come il mare, per riflettere insieme sugli aspetti e le tematiche legate alle professionalità coinvolte per la sua gestione ma anche per non dimenticare gli sforzi che devono essere fatti per sua conservazione e per ribadire l’impegno nella campagna di sensibilizzazione #PlasticFreeGC. Il mare deve continuare ad essere una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifica, ricreativa ed economica nonché un privilegio da difendere, da valorizzare e da trasmettere alle nuove generazioni”.

