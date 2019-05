Anche oggi visite gratuite in porto in bus e fino al 21 maggio anche ai rimorchiatori su Molo Italia

Occasione per grandi e piccini di vedere da vicino il porto mercantile

Proseguono anche oggi 16 maggio dalle ore 9:00-12:30 e dalle ore 14:00-16:30, le visite sul bus speciale per visitare gratuitamente l’interno del porto della Spezia.

La fermata del bus è posizionata in Viale Italia all’altezza di via Diaz, lato parcheggio antistante i moli dei traghetti per le Isole. Il bus partirà ogni 35 minuti circa, ma nell’attesa il pubblico potrà dialogare con un tutor chiedendo informazioni sul porto e le sue attività.

Proseguono invece fino al 21 maggio prossimo, a cura della società Rimorchiatori Riuniti Spezzini, le visite assistite, tutti i giorni dal 15 al 21 maggio, a bordo dei due rimorchiatori, “Isola del Tino” e “Portovenere”, attraccati al 2° moletto galleggiante situato circa a metà del Molo Italia nelle seguenti fasce orarie 08:00-12:00 e 15:00-17:00.

