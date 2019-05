Il porto di Taranto pronto ad accogliere la Marella Discovery

Scritto da Redazione Diporto, Italia, News, Porti

Il porto di Taranto si prepara all’accoglienza della nave Discovery della compagnia Marella Cruises, che con i suoi circa 1800 crocieristi è la nave passeggeri più grande che abbia mai ormeggiato in porto.

Il 2019 è un anno di consolidamento per Taranto, che nel 2017 è stata scelta come scalo per la prima volta da Marella Cruises (ex Thomson). Per quest’anno Taranto è inserita nell’itinerario Idyllic Italia, e le prossime toccate sono previste il 27 giugno, il 17 agosto e il 17 ottobre.

Un risultato importante per l’AdSP che svolge attività di promozione strategica in questo settore da pochi anni. Le attività di accoglienza sono messe in campo grazie all’apporto degli attori del territorio e le necessarie sinergie il Comune di Taranto e l’Amministrazione Provinciale.

Da quest’anno, inoltre, è stato potenziato il servizio di accoglienza grazie all’accordo siglato di recente con Puglia Promozione, presente all’arrivo dei turisti con un proprio info desk brandizzato. L’AdSP continuerà la propria azione tesa al consolidamento di questa tipologia di traffico con l’obbiettivo di favorire lo sviluppo del comparto turistico e commerciale e di conseguire la valorizzazione strategica dell’area ionica.

