CELEBRITY EDGE: arriva domani in Italia la nave che ha rivoluzionato il mondo delle crociere

Scritto da Redazione Diporto, Italia, Nautica, News, Porti

La nuova ammiraglia di Celebrity Cruises proporrà per tutta l’estate

crociere nel Mediterraneo

Edge è la prima nave creata interamente in 3D e firmata da designer di fama internazionale

Milano– Celebrity Edge, la nuova ammiraglia di Celebrity Cruises, arriva domani in Italia. Prima città toccata dalla nave è Civitavecchia che, con Barcellona, è uno dei due porti di imbarco per le crociere che questa rivoluzionaria e ultramoderna nave proporrà nel Mediterraneo per tutta l’estate.

Prima e unica nave creata interamente in 3D, Celebrity Edge è stata firmata da architetti e designer di fama mondiale, tutti al loro primo incarico nello shipping, per un approccio creativo autenticamente innovativo rispetto alla tradizione, tra questi Tom Wright, Jouin Manku e Patricia Urquiola.

Edge rappresenta, dunque, un concetto completamente innovativo nel settore crocieristico e offre alcune esperienze davvero uniche e mai viste prima in mare. Come Magic Carpet, la piattaforma mobile che rende unico e riconoscibile a distanza il profilo di Celebrity Edge: un’estensione “a sbalzo” sulla fiancata della nave, che può posizionarsi su quattro ponti diversi e trasformarsi secondo gli ambienti da ristorante con vista mozzafiato sul mare a zona relax o di imbarco per le escursioni a terra; Eden, un grande spazio su più piani che cambia colore e ambientazioni col passare delle ore del giorno e ospita un ristorante e un cocktail bar; Rooftop Garden, una terrazza in cima alla nave con piante, alberi e sculture di design e una vista davvero unica.

Non è da meno la gastronomia di alto livello che include quattro ristoranti principali (di ispirazione italiana, francese, cipriota e americana) sette di specialità (tra i quali spiccano Fine Cut Steakhouse, con piatti di carne di prima scelta; Le Grand Bistrot, cucina francese di alto livello e Raw on 5, dove deliziarsi con ostriche, caviale e frutti di mare) opzioni esclusive per chi soggiorna nelle suite e 11 bar. Inoltre, lo chef stellato Michelin, Cornelius Gallagher, ha creato ricette moderne per tutti i ristoranti.

Per quanto riguarda le sistemazioni a bordo, la genialità e la creatività dei designer offrono soluzioni di continuità con l’esterno, grazie al concetto unico della Infinite Veranda, grandi vetrate che con un click trasformano le camere in un terrazzo a cielo aperto sul mare. Infine, i passeggeri che soggiornano in suite hanno a disposizione uno spazio esclusivo, The Retreat, che include una piscina privata, una terrazza, bar e servizio maggiordomo a tutte le ore del giorno.

Celebrity Edge è lunga 306 metri e dispone di 14 ponti; le camere a bordo sono 1.467 e può ospitare, in regime di doppia occupazione, 2.900 persone, mentre l’equipaggio è composto da 1.320 membri.

Le crociere estive di Celebrity Edge in partenza dall’Italia salpano da Roma-Civitavecchia e offrono due itinerari: uno di 7 notti per scoprire il meglio del Mediterraneo Occidentale, con tappe a Capri, Pisa, Montecarlo, Cannes, Palma di Mallorca o Barcellona e uno di 10 giorni diretto alle località più belle e iconiche del Sud Italia e delle isole greche. L’itinerario in partenza da Barcellona si svolge in una settimana e prevede scali a Valencia, Ibiza, la Provenza e Nizza, Firenze e Roma-Civitavecchia.

In totale saranno 68 gli scali di Celebrity Edge in Italia di cui 15 a Civitavecchia.

