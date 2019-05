#PalermoChiamaItalia – Salpa da Civitavecchia la Nave della Legalità

Scritto da Redazione Italia, News, Porti

Al via il viaggio della Nave della Legalità che dal porto di Civitavecchia aprirà le celebrazioni del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, nell’ambito della manifestazione #PalermoChiamaItalia, con oltre 1500 ragazzi che hanno gridato NO alle Mafie

CIVITAVECCHIA- “Siamo e saremo sempre onorati di essere porto di partenza per questa meritevole iniziativa – ha commentato il presidente dell’Adsp Francesco Maria di Majo – un viaggio simbolico che ha lo scopo di ricordare, ma soprattutto di onorare, attraverso azioni e comportamenti quotidiani improntati alla trasparenza ed alla legalità, di cui anche l’Autorità di sistema Portuale dei porti del Lazio da me presieduta è parte attiva, il sacrificio di servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte”. Soddisfatto anche il sindaco Antonio Cozzolino, che ha ricordato l’importanza di questo viaggio per i tanti ragazzi protagonisti, ribadendo come Civitavecchia sia convintamente in prima linea.

Ai 1.500 studenti che arriveranno a Palermo a bordo della Nave della Legalità messa ancora una volta a disposizione da Gnv, si uniranno le voci e le iniziative di oltre 70.000 ragazzi che in tutta Italia parteciperanno alle iniziative contro le mafie nell’ambito di #PalermoChiamaItalia, la manifestazione promossa dal 2002 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dalla Fondazione Falcone che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

‘‘Noi siamo le vostre gambe’’. ‘‘Parla, perché il silenzio è dei colpevoli’’. ‘‘Insieme a testa alta per vivere nella legalità’’. Sono alcune delle tante frasi che, questo pomeriggio, hanno colorato la banchina 8 del porto, scritte su striscioni, cantate e sostenute a gran voce dai circa 1500 studenti salpati a bordo della Nave della Legalità, diretti a Palermo dove domani si svolgeranno le celebrazioni del XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio, nell’ambito della manifestazione #PalermoChiamaItalia, in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo,Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. A salutare i ragazzi il presidente della Repubblica Sergio Mattarelli e i ministri dell’Istruzione e della Giustizia Marco Bussetti ed Alfonso Bonafede, insieme tra gli altri al Capo della Polizia Franco Gabrielli e al Procuratore Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, con i rappresentanti istituzionali del territorio. Tanti gli striscioni esposti, in un tappeto colorato di messaggi contro le mafie, per la legalità e la giustizia.

“Le idee di Falcone e Borsellino continuano a camminare anche sulle vostre gambe. Questo è il messaggio del vostro viaggio. Buon viaggio e buon impegno”. È questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto ai ragazzi. E lo ha fatto tra gli applausi di chi, lavorando tutto l’anno per questo appuntamento, è partito pienamente consapevole dell’importanza dell’iniziativa.

Dopo l’Inno d’Italia eseguito dall’Orchestra giovanile di fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova (Reggio Calabria), sul palco si sono alternate le diverse autorità presenti, i cui interventi sono stati intervallati dalla lettura delle citazioni di Falcone e Borsellino da parte degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Piazzale della Gioventù, 1” di Santa Marinella.

Leggi anche: