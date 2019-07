Commissione Ambiente: Audizioni su raccolta rifiuti solidi dispersi in mare

Scritto da Redazione Ambiente, Italia, News, Porti

Oggi, martedì 30 luglio, alle ore 11:30, la Commissione Ambiente, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge recante disposizioni concernenti l’impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell’ambiente marino, ha svolto le audizioni di rappresentanti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi) e della Fondazione Angelo Vassallo “Sindaco Pescatore”.

Guarda

Audizioni su raccolta rifiuti solidi dispersi in mare

Leggi anche: