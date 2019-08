Salvamare: Costa, bene calendarizzazione Camera

“Occorre rapida approvazione del provvedimento”

Roma– “La calendarizzazione del disegno di legge ‘Salvamare’, che inizierà a essere esaminato dall’aula della Camera dal 23 settembre, è un punto fermo affinché questo provvedimento arrivi finalmente in porto”.

Lo afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, commentando la decisione odierna della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“La plastica in mare è un problema che deve essere affrontato con strumenti adeguati e la ‘Salvamare’, grazie al fondamentale apporto dei pescatori, è proprio uno di questi. L’Italia, che è bagnata per due terzi dal mare, vuole essere leader nella battaglia globale contro la plastica e fare da apripista. Mi appello a tutti i parlamentari per una rapida approvazione del provvedimento”.

