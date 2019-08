Compagnia Unica e Calata Bettolo i temi centrali della riunione del Comitato di Gestione della AdSP MLO

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nel corso del comitato di gestione odierno, dopo aver accertato la compatibilità degli strumenti da attivare rispetto alle normative europee, ha dato il via libera all’erogazione alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali (Culmv) di Genova di 2,5 milioni per la formazione e il reimpiego dei soci inadatti al lavoro in banchina

Nel dettaglio sono stati destinati 562 mila euro per la formazione effettuata dalla Culmv ai soci nel 2018, un altro milione e mezzo da destinare al reimpiego di 38 soci inabili al lavoro relativi al 2018 e sono stati sbloccati 500 mila euro di formazione relativi al 2017.

Via libera anche alla richiesta presentata dal Consorzio Bettolo per l’avvio anticipato dell’operativa di una parte della banchina. Il nuovo terminal, gestito da Msc, completati i lavori di piazzale nella sua metà, lato ponente, sarà operativo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 garantendo un traffico pari a circa 150mila container e nuove assunzioni.

