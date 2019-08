BANDO DI GARA APERTA PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L’INTERVENTO “POLO INTERMODALE DELL’INTERPORTO DI CATANIA”

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Porti

Si comunica che in data 06/08/2019 l’Amministratore Unico pro-tempore avv. Rosario Torrisi Rigano, con propria determinazione n. 65/2019, ha determinato che la Commissione aggiudicatrice, per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva del Polo Intermodale dell’Interporto di Catania mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 – CIG 79444596F5), è così composta:

· ing. Francesco di Salvo – Presidente;

· avv. Ferdinando Logorelli – Componente (esperto in materie giuridiche);

· ing. Giuseppe Licciardello – Componente (esperto stradale, ferroviaria, aeroportuale).

La prima seduta pubblica relativa all’apertura dei plichi pervenuti per la presentazione dell’offerta della gara di cui in oggetto è fissata per oggil giorno 8 agosto 2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., siti in Catania – Zona Industriale via Ottava strada n. 101.

Allegati.pdf

Leggi anche: