Consultazione pubblica per l’istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno Centro Settentrionale

La consultazione pubblica è uno strumento utilizzato per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte legislative ed amministrative.

Con la consultazione pubblica che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale intende avviare sarà possibile inviare osservazioni e commenti da parte di cittadini, operatori economici, associazioni di categoria, ordini professionali ed esperti del settore, relativamente all’istituzione della Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro Settentrionale.

Entro il termine del 10 settembre alle ore 12.00 sarà possibile, pertanto, inviare i propri contributi attraverso i seguenti canali:

Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale:

Molo Vespucci snc

00053 Civitavecchia (RM)

Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dal martedì al giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00;

Invio a mezzo e-mail all’indirizzo: autorita@portidiroma.it;

Invio a mezzo pec all’indirizzo: autorita@portidiroma.legalmail.it.

Nel precisare che non saranno presi in considerazione contributi anonimi, si riporta, per facilità di consultazione, una breve scheda nella quale sono evidenziate le principali caratteristiche ed informazioni generali dell’istituenda Zona Logistica Semplificata del Tirreno Centro Settentrionale, ripercorrendo, altresì, l’iter dei lavori alla data odierna.

Scheda informativa Zona Logistica Semplificata

