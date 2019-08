MARSILIO, TRASFERITI FONDI PER SCALO DI PESCARA

L’Aquila- L’Autorità di Sistema Portuale di Ancona ha deliberato di trasferire 292.000 euro, quale 40% dello stanziamento residuale previsto per l’annualità 2019 del bilancio dell’Autorità di Sistema Portuale; 30.000 euro quale compartecipazione alle spese di caratterizzazione di un sito a mare per l’allocazione dei sedimenti di dragaggio; 185.149,89 euro quale quota parte del finanziamento messo a disposizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale fino a 400.000 euro.

Questo trasferimento di oltre mezzo milione di euro fa seguito agli accordi sottoscritti nei mesi scorsi tra il presidente dell’Adsp di Ancona Rodolfo Giampieri e il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per accelerare le opere di dragaggio del porto di Pescara, propedeutica alla video delle gare di appalto (per le quali l’Arap ha avviato le procedure della conferenza dei servizi) per la deviazione del canale e la realizzazione dei moli guardiani-banchina.

