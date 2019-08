Porto di Ancona: nuovo caldo week end con 41 mila passeggeri e 17 navi in partenza

Un nuovo caldo week end al porto internazionale di Ancona, con un grande afflusso di passeggeri sulla direzione delle vacanze. Saranno 41 mila le persone in transito nello scalo dorico, di cui 3.500 crocieristi, da venerdì 9 a domenica 11 agosto, 17 le navi in partenza fra cui Msc Sinfonia che, come ogni venerdì fino al 22 novembre, attraccherà al terminal crociere per presentare ai suoi turisti l’unicità di Ancona e delle Marche.

Sulla rotta internazionale crocieristica del mare Adriatico, lo scalo dorico ospita oggi la nave Sirena, arrivata da Venezia alle 8, in partenza alle 18 per Bari. La nave della compagnia di navigazione Oceania Cruises, specializzata nelle crociere di lusso, ha a bordo circa mille persone fra crocieristi ed equipaggio. Un nuovo attracco “luxury” di un calendario crocieristico 2019 che si è già arricchito, in corsa di svolgimento, di quattro date in più arrivando a 50 toccate rispetto alle 46 previste ad inizio stagione.

Msc Crociere, con a bordo 2.500 persone, fra crocieristi e componenti dell’equipaggio, arriverà domani, venerdì 9 agosto, alle 9 da Dubrovnik, in Croazia, e ripartirà, dopo una lunga di giornata di turismo per i passeggeri nel capoluogo marchigiano e in tutta la regione, alle 18 per il porto di Venezia. Per i crocieristi, saranno a disposizione i servizi di “Welcome to Ancona”, il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici fra cui Comune di Ancona, Regione Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

In questo secondo fine settimana di agosto, saranno 37.500 i passeggeri dei traghetti in transito a bordo di 16 navi. Saranno 23.400 le persone che s’imbarcheranno sulla direttrice greca con sette traghetti in partenza per i porti di Igoumenitsa e Patrasso. Per la Croazia, i passeggeri 11.200, con sette traghetti in partenza per Spalato e Zara. Le persone in imbarco e sbarco sulla linea per l’Albania saranno 2.900, con due traghetti in partenza per il porto di Durazzo.

Tutti i passeggeri del porto dorico, in attesa dell’imbarco, avranno la possibilità di visitare tranquillamente la città e di usufruire dei servizi di ristorazione e bar e dei negozi del centro storico. Grazie all’app gratuita “Welcome to Ancona”, che si può scaricare dal sito www.porto.ancona.it, sono infatti informati in tempo reale su arrivo e partenza del loro traghetto.

All’interno del porto, oltre al wi-fi gratuito, hanno a disposizione le sale della biglietteria, il terminal crociere, dotato di aria condizionata, e la sala climatizzata della vecchia biglietteria, al piano terra della sede dell’Autorità di sistema portuale. In banchina, è sempre presente la Dps–Dorica port services, che si occupa, con il suo personale, di assistenza ai passeggeri e dell’indirizzamento del traffico. Saranno di nuovo presenti i componenti dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari di Ancona per dare assistenza e informazioni ai passeggeri nei momenti più caldi di questo intenso fine settimana.

In corrispondenza del picco di traffico estivo, per gestire in maniera più efficace il flusso dei viaggiatori, l’Autorità di sistema portuale ha provveduto a dotare di controllo con nuove telecamere, che saranno poi attive per tutto il resto dell’anno, ulteriori 50 posti per la sosta dei tir e dei semirimorchi nelle aree parcheggio della nuova darsena, al porto commerciale, con l’obiettivo scoraggiare eventuali furti o manomissioni.

“E’ un agosto che sorride, quello del porto di Ancona – afferma Rodolfo Giampieri, presidente Autorità di sistema portuale -, il traffico passeggeri, con i collegamenti per Grecia, Croazia, Albania, pone lo scalo fra le punte di diamante di tutto l’Adriatico. Le crociere, poi, rappresentano sempre più una grande opportunità di apertura al turismo internazionale per la città e per tutta la regione consolidando lo scalo dorico nel suo ruolo di ingresso dal mare alla bellezza di Ancona e delle Marche”.

Da sottolineare, aggiunge Giampieri, “che le toccate delle navi da crociera, anche della catena luxury, salgono da 46 a 50. Segno evidente di un interesse sempre maggiore per il nostro scalo e per il nostro territorio. Questo ci impone di curare sempre di più l’accoglienza perché di molte queste persone, parecchie provenienti dall’estero, visitano per la prima volta la nostra regione che, grazie al suo fascino e all’impegno di tutti, speriamo li possa far tornare da turisti”.

