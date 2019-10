China International Logistic Fair

Apre i battenti oggi, giovedì 10 ottobre, il China International Logistic Fair in programma a Shenzhen dal 10 al 12 ottobre

CILF è la fiera leader nel settore logistica e trasporti in Asia. Ogni anno partecipano all’evento di Shenzhen oltre 1.800 espositori provenienti da 52 nazioni e 130.000 visitatori.

I Ports of Genoa sono presenti alla 14a edizione della fiera con un proprio stand (Hall 1 B1260-B1263) insieme a CISCo – Centro Internazionale Studi Containers i.s. e a Interporto di Padova.

Numerosi i momenti di networking in programma e gli interventi all’interno dei forum di approfondimento:

-The 5th Forum of 21st Century Maritime Silk Road and the 8th Shenzhen World Port Chain Strategy Forum – Gio 10 ott, h. 14:00 @Hotel Four Season;

- The 6th Cross-border E-commerce Supply Chain Service Development Summit Forum- Overseas Market session – ven 11 ott, h. 13:30 @Shenzhen Convention & Exhibition Center.

