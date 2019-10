TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITA’ SOSTENIBILE: RAGIONAMENTI SUL NOSTRO FUTURO TRA ILLEGALITA’ E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Legislazione, News, Porti

Giovedì 24 ottobre 2019 – Roma, Palazzo dei Congressi – Sala Falco

dalle 14.00 alle ore 16.00

La vera sfida della Transizione Energetica è nella capacità di passare dagli slogan ai fatti concreti a cominciare dalla comprensione e condivisione da parte della gente comune degli obiettivi da raggiungere, delle relative strategie, della loro sostenibilità e fattibilità nei modi e nei tempi. La stessa Greta Thunberg sostiene “Listen to Science”,

“Non ascoltate me, ascoltate la Scienza”: nel sostenere il principio della Neutralità Tecnologica ci sentiamo perfettamente in linea con tale affermazione. Soprattutto per quanto riguarda la mobilità. E’ la politica che deve guidare e facilitare certi processi ma non deve imporli per legge: in genere non funziona. In questo quadro ognuno di noi deve interrogarsi sul proprio ruolo e sul proprio futuro, tra minacce ed opportunità.

Modera:

Dott. Gabriele Masini – Direttore La Staffetta Quotidiana

Intervengono

Prof. Giuseppe Gatti – Presidente Grandi Reti

Avv. Dario Soria – Direttore Generale Assocostieri

Dott. Natalino Mori – Vice Presidente FAI Conftrasporto

Ing. Alessandro Proietti – Presidente Assoindipendenti

Leggi anche: