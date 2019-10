Yilport Holding AS operativa nel porto di Taranto

Taranto

Taranto-Il Concessionario San Cataldo Container Terminal Spa, società controllata da Yilport Holding AS, in data 09.10.2019 adempiuto all’ultimo degli impegni assunti il 30.07.2019. A far data dal 09.10.2019 decorre ed è efficace l’Atto afferente la concessione, ex art. 18 L. 84/94, per anni 49 delle aree e delle banchine del Molo Polisettoriale assentita allo scopo di rendere operativo un terminal multipurpose promuovendo lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei container, di merci varie e ro-ro”.

