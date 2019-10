AdSP MLO: Grimaldi affida a San Giorgio del Porto l’installazione degli scrubber sulle sue navi

I cantieri genovesi San Giorgio del Porto sono stati incaricati di installare sulle navi di Grimaldi gli scrubber, apparecchiature per l’abbattimento delle emissioni che effettuano un lavaggio dei gas di scarico con acqua. La prima delle due unità ropPax di Grimaldi Holding sarà la Forza

Sul traghetto Forza verranno installati scrubber open-loop hybrid- ready, ovvero predisposti a modifiche successive per una transizione verso il closed-loop.

La nave resterà in bacino per 35 giorni, al termine dei quali avrà inizio la fase di test sulla tecnologia installata.

A gennaio 2020 la nave Forza sarà seguita dalla sua gemella Tenacia sulla quale verranno apportate le stesse migliorie tecniche.

L’installazione degli scrubber sulle due unità impiegherà oltre 150 addetti che, congiuntamente, eseguiranno anche lavori di dry dock e di modifica di alcuni impianti nave.

