TCR presente all’evento Romagna Business Matching

Scritto da Redazione Infrastrutture, Italia, News, Porti

Continua l’importante percorso di avvicinamento al territorio ed alle aziende emiliano romagnole da parte del Terminal Container Ravenna

TCR, Terminal Partecipato da Contship e Sapir, partecipa per il secondo anno con un proprio stand all’evento Romagna Business Matching 2019 organizzato da Confindustria Emilia presso gli spazi espositivi di Cesena Fiere.

TCR ha partecipato all’evento per rafforzare i rapporti commerciali con le aziende del territorio e condividere con loro le opportunità che il porto di Ravenna può offrire.

Ci sono stati alcuni incontri con importanti realtà in cui è si rafforzato il ruolo di TCR a sostegno dell’area produttiva romagnola, offrendo collegamenti marittimi efficienti verso l’area dell’east med e oltre.

Si è rivelato di grande interesse anche il ruolo di Porto Speciale per Prodotti Speciali grazie all’ampia gamma di servizi a valore aggiunto offerti da TCR direttamente all’interno delle aree del Terminal, con attenzione particolare per il magazzino interno coperto per effettuare stuffing/unstuffing della merce e per la possibilità di stoccare in Terminal grandi quantitativi di merce pericolosa.

