LA SFIDA DEL MERCATO EURASIATICO: Il Corridoio Intermodale Adriatico per il rilancio dell’industria italiana

Italia, News, Porti, Trasporti

PIETRARSA 4 – TRIESTE, 24 OTTOBRE 2019

“La Via dell’Ambra incontra la Via della Seta”

Focus Bielorussia

Ore 14.30-16.00

Nel 2011 fu firmato a Trieste un accordo intergovernativo per la realizzazione di un parco logistico italo-bielorusso nella regione di Brest, al confine d’Europa. Un asset importante che attende di essere potenziato, sia per i transiti verso Russia e Cina, sia come snodo per il traffico merci fra Europa del nord ed Europa mediterranea, valorizzando ancora una volta il ruolo di Trieste.

Il parco logistico ferroviario di Brest

Conversazione con Paolo Tonini, Console italiano in Bielorussia

Discussant; Irene Pivetti – Presidente ASSOFERR

Intervengono : S.E. Anna Maria Anders, Ambasciatore della Repubblica di Polonia in italia – Andrei Klets, Vicegovernatore regione di Brest – Fiodar F. Kalanchuck, CEO Free Economic Administration di Brest – CDIRS Group, Chengdu International Railway Port Investment Development (Group) Co., Ltd – Rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dell’energia di Albania* – Rappresentante Ministro per le politiche di navigazione e delle isole di Grecia*

( * da con fermare per i saluti)

Logistica e blockchain

Intervengono: Carmine Marinucci, Presidente Associazione Internazionale DICHULTER – Alessandro Civati – CEO Lyrax

Moderatore: Gabriele Iacovino – Direttore Ce.S.I (Centro Studi Internazionali)

In collegamento con l’università: #DICULTHER, the Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School

