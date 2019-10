Comune di Livorno: Servizio di manutenzione spiagge, interventi di riqualificazione all’Accademia e al pontile di S. Jacopo

I lavori saranno eseguiti martedì 22 e mercoledì 23 ottobre

Livorno– Il Comune di Livorno ha programmato per i prossimi giorni due interventi di riqualificazione spiagge, nell’ambito del servizio di manutenzione e pulizia accessi e discese al mare affidato alla coop. Il Carro.

Domani, martedì 22 ottobre, al moletto di San Jacopo si procederà alla rimozione delle parti in polistirene espanso della sezione di pontile divelta in occasione di una mareggiata, nella scorsa primavera.

La sezione si presenta adesso ribaltata e sommersa. A tutela dell’ambiente, la parte in polistirene sarà asportata, mentre la parte in pietra/cemento della sezione divelta, la cui rimozione sarebbe difficile e onerosa, rimarrà nell’attuale collocazione, senza conseguenze per l’ambiente marino.

Il secondo intervento è previsto per mercoledì 23 ottobre dalle ore 7 alle ore 18, salvo avverse condizioni meteo, e riguarderà la spiaggia del Lazzeretto (spiaggia dell’Accademia), nella parte a nord della scalinata di accesso all’arenile.

Saranno rimossi i detriti non autoctoni presenti in una fascia (lunga 15-20 metri) adiacente al muro dell’Accademia Navale. In particolare, saranno rimossi laterizi e altri vecchi detriti concentrati da diversi decenni nella parte in cui la spiaggia fa angolo, in corrispondenza con il “torrino”.

A tutela della scogliera, saranno utilizzati mezzi meccanici di piccole dimensioni, e saranno adottate le opportune misure cautelative, mediante la creazione di piste temporanee lungo la parte sabbiosa.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, durante le operazioni di pulizia la fascia di spiaggia prossima al muro dell’Accademia sarà interdetta.

