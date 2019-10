Camera dei Deputati: Esame della legge SalvaMare

La Camera ha proseguito l’esame del disegno di legge: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (“legge SalvaMare”) (C. 1939-A​ e abb.).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Nella seduta odierna ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni sui seguenti argomenti:

elementi e iniziative in relazione alla gestione del patrimonio immobiliare dell’Inps, con particolare riferimento al piano delle dismissioni (Giacometto – FI); iniziative volte a valorizzare il patrimonio archeologico nazionale preistorico e preclassico, con particolare riferimento alle testimonianze nuragiche e pre-nuragiche della Sardegna (Perantoni – M5S).

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali Stanislao Di Piazza e la Sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi.

Ordine del giorno

XVIII LEGISLATURA

243^ SEDUTA PUBBLICA

Martedì 22 ottobre 2019 – Ore 11

1. Svolgimento di interrogazioni (vedi allegato).

(ore 14)

2. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (“legge SalvaMare”).

(C. 1939-A)

e delle abbinate proposte di legge: MURONI e FORNARO; RIZZETTO e MANTOVANI. (C. 907-1276)

Relatrici: MURONI e DEIANA.

3. Seguito della discussione delle mozioni Meloni ed altri n. 1-00266, Molinari ed altri n. 1-00268 e Mandelli ed altri n. 1-00269 concernenti iniziative a sostegno delle libere professioni e delle imprese (vedi allegato).

AULA, Seduta 243 – Esame della legge SalvaMare

