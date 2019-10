Cop Giovani: Domani al Castello del Maschio Angioino di Napoli il via alla giornata dedicata alle proposte dei giovani per l’Ambiente

Scritto da Redazione Ambiente, Italia, Nautica, News, Porti, Trasporti

Il ministro Costa apre i lavori dell’evento di preparazione della COP21

Roma – Oggi al Castello del Maschio Angioino di Napoli avrà luogo la prima ‘COP Giovani’, un evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con Comune di Napoli, CNR/ISMed (Istituto per il Mediterraneo), e con il supporto di UNEP/MAP, e con il contributo di SDSN Mediterranean c/o Santa Chiara Lab – Università di Siena.

Questo evento rappresenta un passaggio importante di preparazione alla 21° Conferenza delle Parti (COP21) della Convenzione di Barcellona, prevista sempre a Napoli dal 2 al 5 dicembre. L’evento sarà aperto dal discorso del Ministero dell’Ambiente Sergio Costa e vi partecipano i giovani rappresentanti dei Paesi della Convenzione di Barcellona, designati dai rispettivi National Focal Point di UNEP MAP, i ragazzi provenienti da alcune riserve della Biosfera MAB UNESCO: Monviso, Delta del Po, Alpi Ledrensi e Alpi Giulie, gli esponenti del tavolo di lavoro sui cambiamenti climatici che collabora con il Ministero dell’Ambiente e i membri della rete SDSN delle Nazioni Unite.

La COP Giovani ha l’obiettivo di accrescere e valorizzare il ruolo dei giovani sui temi della protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo nonché dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e offrire alle giovani generazioni l’opportunità di inviare un messaggio alla COP21. L’obiettivo della giornata è infatti quello di elaborare un documento finale che sarà presentato dal Rapporteur del CNR e da una delegazione di giovani alla sessione plenaria della COP21 di dicembre.

Tra i temi principali che verranno affrontati nel corso dei lavori ci sono gli aspetti socio economici dello sviluppo sostenibile nella regione mediterranea, il problema del marine litter,le Aree Marine Protette e la Biodiversità, i Cambiamenti climatici e la Blue economy con particolare attenzione particolare al turismo e alla gestione integrata della fascia costiera (ICZM).

