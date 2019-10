Si è riunita la conferenza nazionale dei presidenti Assoporti soddisfatta della convocazione e dei risultati

Roma –Si è riunita la Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale, presieduta dall’On. Ministra Paola De Micheli. Scopo della riunione, quello di riprendere l’interlocuzione con i presidenti delle AdSP al fine di affrontare le numerose problematiche che ogni giorno gestiscono i porti.

In particolare, i due argomenti prioritari di cui si è parlato sono stati: il regolamento delle concessioni portuali che dovrà essere definito quanto prima; il tema della tassazione di alcune attività portuali come richiesto dall’Unione Europea. Per quanto riguarda quest’ultimo argomento, la Ministra ritiene sia utile avviare un negoziato con le istituzioni dell’UE, evitando potenziali contenziosi.

La stessa ha voluto, in ogni caso, riaffermare la natura giuridica delle AdSP e la peculiarità dei porti italiani che dovranno essere oggetto di chiarimento con la commissione UE. Tutti i presenti hanno colto con favore l’impostazione metodologica del confronto soffermandosi sull’importanza della Conferenza Nazionale per discutere le strategie e lo sviluppo della portualità italiana.

Il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, a margine della riunione ha dichiarato, “Sono molto sodisfatto della riunione. Come Assoporti abbiamo sottolineato l’importanza della Conferenza in più occasioni. L’esito della riunione di oggi conferma la sua utilità e il ruolo previsto nella riforma portuale del 2016.”

