Circolo Velico Ravennate: Mare Adriatico, le sue economie e la situazione ambientale

Scritto da Redazione Ambiente, Eventi, Italia, Legislazione, News, Porti

Presso Classis Museo della Città e del Territorio Ravenna Via Classense 29, Classe Registrazione ore 17, inizio lavori ore 17 30 accesso libero

Interventi

- Come sta cambiando il clima sulla terra, evidenze scientifiche del riscaldamento globale, evidenze a livello locale del riscaldamento, concentrazioni di CO2, Antropocene. A cura di Federico Giglio, Istituto Scienze Polari, CNR Bologna

- Spedizioni scientifiche nel Mare Adriatico: c’è ancora qualcosa da scoprire?, L’erosione delle coste, la ricerca depositi di sabbia, il ripascimento, il ruolo del fiume Po, circolazione (correnti termoaline, formazione di acqua densa), le stazioni fisse di misura, le navi da ricerca Italiane. a cura di Annamaria Correggiari, Istituto Scienze Marine, CNR Bologna

- Fauna dell’Alto Adriatico tra pesca e conservazione a cura di Sara Segati, Cestha, Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat

- La Blue Economy, opportunità economiche e sviluppo sostenibile a cura di Daniele Rossi Presidente Assoporti associazione dei porti italiani.

Nel corso della serata sarà proiettato in anteprima il filmato realizzato dalla Fondazione Raul Gardini per raccontare il progetto di educazione allo sviluppo sostenibile “Darsena in Blu”.

Leggi anche: