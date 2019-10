Dieci premi al Navigare con gli Awards 2019, gli oscar della nautica e del mare

Napoli– L’ANRC Associazione Nautica Regionale Campana ha assegnato gli Awards, i riconoscimenti destinati alle migliori realtà produttive ed ai personaggi che si sono maggiormente distinti per la loro attività nel mondo della nautica e del mare. I premi sono stati consegnati al Circolo Posillipo nel corso della cena di gala della manifestazione Navigare, che si concluderà domenica 27 ottobre.

I dieci riconoscimenti sono opere realizzate dal maestro e scultore Lello Esposito, raffiguranti un’àncora con una catena collega ad un cuore per sottolineare il legame tra uomo e mare. Sei sono destinati alle aziende, due al settore della comunicazione, due a personaggi che diffondono la cultura del mare.

Premiati tra i cantieri di gommoni l’azienda 2Bar di Mario Barbieri e Carolina Amato per Italiamarine, mentre tra costruttori di barche si sono distinti le imprese Dellapasqua, rappresentata dal concessionario campano Paolo Bove, e Giupex di Giuseppe Petrucci.

Tra le società di charter il premio è andato a Ciro Esposito di Turisti Marinai e uno speciale ANRC Award a Vincenzo Castagnola, un vero e proprio “sarto” della nautica.

Nel campo della comunicazione, Award all’editore della rivista specializzata Barche, Franco Michienzi ed al direttore commerciale di Piemme Spa, Fulvio D’Alterio.

Gli ultimi due awards sono stati assegnati allo skipper e gommonauta Sergio Davì per l’ultima impresa che lo ha visto impegnato nella navigazione oceanica in solitaria tra Palermo e New York e al siciliano Nunzio Dolce, presidente dell’ASCOM di Messina (associazione produttori nautica da diporto e affini) e vice presidente del Polo Nautico Italiano.

