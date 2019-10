CCNL LOGISTICA: ha preso il via la trattativa per il rinnovo

2019-10

Roma– Con l’illustrazione della piattaforma sindacale ha preso oggi formalmente il via la trattativa per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione che riguarda oltre 800 mila lavoratori e che vede come parti costituenti, dal lato imprenditoriale, Fedespedi, Fedit, Assologistica, Assoespressi, Aiti, Fisi, Trasportounito Fiap e Aite assistite dalla Confetra, Fai, Assotir, Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Claai e Unitai assistite dalla Conftrasporto, Anita, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Sna Casartigiani, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi nonché, dal lato sindacale, Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

“Non sarà un rinnovo facile – sottolinea il Presidente di Confetra Guido Nicolini – sia per l’oggettiva complessità del tavolo, la cui eterogeneità costituisce comunque un valore aggiunto comprendendo tutti gli attori della filiera, sia per la difficile fase economica alle porte. Siamo comunque convinti – prosegue Nicolini – che come sempre troveremo col sindacato un soddisfacente punto di equilibrio tra le esigenze di produttività delle imprese e di tutela dei lavoratori”.

