Sea Drone Tech Summit 2019

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Nautica, News, Porti

“Sea Drone Tech Summit 2019”, la seconda edizione dell’unico congresso in Italia dedicato a droni e robot per impiego marino e subacqueo, che si svolgerà nei giorni 29 e 30 ottobre prossimi a Ostia (Roma). La manifestazione sarà ospitata per la parte congressuale dal Polo Natatorio di Ostia, centro federale della Federazione Italiana Nuoto, e per le prove in mare dal Porto Turistico di Roma.

Vi parteciperanno i massimi esperti italiani nel settore dei “sea drone”, in ambito civile e militare, scientifico e imprenditoriale. Oltre alla parte congressuale, l’evento prevede anche un’ampia area espositiva e dimostrazioni operative di questi mezzi in vasca e in mare. Potrai trovare maggiori informazioni su www.seadrone.it, mentre il programma dettagliato è disponibile qui www.seadrone.it/programma.

Leggi anche: