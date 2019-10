AdSP del Mare di Sardegna: Nectemus e Circumvectio premiati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

È il riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti, considerati un’ottima base per le future progettualità sui servizi all’utenza portuale e sulla telematizzazione delle operazioni in banchina. Ieri mattina, a Roma, in occasione dell’evento dedicato alla Giornata Europea della Cooperazione (EC DAY 2019), i progetti europei Nectemus e Circumvectio – ai quali l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha lavorato in convenzione con la Regione Sardegna – hanno ricevuto una menzione speciale quali esempi di buone pratiche e di conseguimento positivo di risultati.

Nel corso della prima sessione della mattinata organizzata nella capitale dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’AdSP è intervenuta, su mandato della Regione Liguria (capofila di Circumvectio) ed insieme alla Provincia di Livorno (capofila di Nectemus), per presentare ufficialmente i risultati di progetto. Una vetrina nazionale, quella messa a disposizione dell’Ente e delle due progettualità, che la stessa Agenzia ha classificato virtuose per la loro reciproca integrazione e complementarietà, per la capacità di sviluppare sinergie tra i territori dell’area di cooperazione e per la sostenibilità dei risultati in vista di un loro utilizzo nella pianificazione futura.

Un esito più che positivo, quello conseguito in due anni di lavoro dalla partnership che, oltre alla AdSP e alla RAS, vede la partecipazione della Provincia di Livorno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della Regione Liguria, dell’Ufficio dei Trasporti della Corsica, della Città Metropolitana di Toulon Provence Méditerranée, del Comune di Porto-Vecchio e delle Università di Pisa e Genova. Le due progettualità, che hanno concluso il loro corso il 13 giugno 2019 con l’evento finale all’Isola d’Elba, sono infatti frutto di approfondita ricerca condotta sui servizi all’utenza portuale (Nectemus) e sui sistemi informatici a disposizione degli operatori logistici (Circumvectio).

Nel primo caso (Nectemus), le best practices sui servizi elaborate dai risultati di progetto costituiscono la base della proposta di Project Financing sulla gestione della Stazione Marittima di Olbia (il cui bando scadrà il prossimo 4 novembre). Relativamente a Circumvectio, gli studi hanno portato alla realizzazione della Cross-boarding Area Management Platform (CAMP), pannello informatico semplificato sul quale verrà impostato l’intero percorso fisico e burocratico della merce, dalla semplice individuazione del percorso di spedizione, fino al caricamento e all’invio in formato digitale di tutte le pratiche.

“La menzione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale ai progetti Nectemus e Circumvectio nel corso della Giornata Europea della Cooperazione rappresenta un prestigioso riconoscimento al lavoro svolto – dice Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – Due esempi di progettualità che si basano su partenariati solidi, coesi e dall’alto profilo professionale, alle quali il nostro Ente ha contribuito fattivamente, mettendo a disposizione competenze ed impegno nel monitoraggio dei servizi all’utenza nei sette porti di competenza e nel confronto costante con gli operatori sardi della logistica. Un lavoro certosino che è stato ben ripagato con un riconoscimento conferito nell’ambito di un evento nazionale che dà lustro al nostro operato a livello europeo”.

